SOUSA, Il tecnico portoghese non è in discussione

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tre punti in sei partite, la sconfitta in casa dell'Empoli che pesa come può pesare uno scontro diretto. Momento delicato per la Salernitana, che all'indomani del ko del Castellani conferma però la fiducia nei confronti di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, secondo quanto raccolto da TMW, non è al momento da considerarsi in discussione, nonostante un avvio di campionato complicato.