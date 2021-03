Sesto gol in campionato per Giovanni Simeone, che con la sua conclusione in caduta ha riaperto la sfida della Sardegna Arena contro la Juventus. Per l'argentino è dunque la fine di un lunghissimo digiuno, durato quasi 5 mesi, visto che non segnava in campionato con il Cagliari ormai dal 31 ottobre 2020, nella sconfitta per 3-2 con il Bologna.