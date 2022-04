SIMEONE, È l'ultima idea in casa Napoli per l'attacco

Visti i problemi in casa Napoli si inizia già a pensare al futuro, non solo tecnico. Il Corriere dello Sport scrive infatti che per l'attacco piace Giovanni Simeone, l'ex attaccante viola ora al Verona in prestito dal Cagliari. Il giocatore sta facendo un'ottima stagione, con 16 gol all'attivo. Il Cholito in realtà non evoca neanche bei ricordi al Napoli che al Franchi, con la maglia della Fiorentina, tolse lo scudetto alla squadra di Sarri con una tripletta. Ma sicuramente è un giocatore che in estate il Napoli proverà a prendere. Che sia però la conferma del possibile addio di Osimhen? Nonostante ADL non voglia liberarsi del giocatore, in Premier - come scrive Tuttosport - Newcastle o Arsenal potrebbero accontentare le richieste del club e sborsare anche una cifra monstre di 120 milioni: un’offerta irrinunciabile.