Il Dg Marco Trabucchi lo aveva chiaramente detto in conferenza stampa, Pasquale Padalino è la prima scelta per la panchina del Siena. Ma adesso, almeno stando a quanto riferisce tuttoc.com, c'è l'accordo tra le parti: contratto fino al termine dell'attuale stagione. Non resta quindi che attendere l'eventuale ufficialità.