SALAH, Mancata qualificazione UCL? Senza scuse

Dopo tanti anni il Liverpool manca la qualificazione in Champions League: la vittoria di ieri sera del Manchester United contro il Chelsea per 4-1 ha condannato la squadra di Klopp a non partecipare alla prossima edizione della competizione europea più importante. L'ex attaccante viola, Mohamed Salah, ha pubblicato un post sui social dove esprime tutto il suo dispiacere: "Sono completamente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo. Avevamo tutte le carte in regola per arrivare alla Champions League del prossimo anno e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarsi alla competizione è il minimo indispensabile. Mi dispiace, abbiamo deluso voi e noi stessi".