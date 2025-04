Salah da record: 45 tra gol e assist, nessuno come lui nella Premier a 20 squadre

Mohamed Salah è sempre più leggenda. Nella sfida di oggi vinta dai Reds per 2-1 contro il West Ham il fuoriclasse egiziano non è tornato al gol, ma ha comunque contribuito alla vittoria della squadra di Slot con l'assist per l'1-0 di Luis Diaz. Diciottesimo passaggio vincente in stagione per l'attaccante. L'assist di oggi porta ancora di più Salah nella storia della Premier League.

L'egiziano, grazie alla giocata vincente di oggi per mandare in gol Luis Diaz, è salito a quota 45 tra gol e assist in campionato. Da quando la Premier è a 20 squadre, ovvero dal 1995, nessun giocatore era mai arrivato a questi numeri stratosferici.