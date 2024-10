ROMULO, Sui social: "Ci vediamo al Franchi fiorentini!"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono attesi diversi ex questa sera al Franchi per assistere dal vivo a Fiorentina-Milan e uno di questi sarà anche Romulo. Come annunciato sul proprio profilo Instagram, il brasiliano è arrivato nella giornata di ieri a Firenze ("ma quanto sei bella" il suo commento a tal proposito) e staserà si recherà a Campo di Marte per osservare il big match di giornata in prima persona.