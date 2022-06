RIGANÒ, Cabral non basta. Pinamonti da prendere

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò si è espresso, in virtù del ruolo che ha ricoperto in carriera, di quello che potrebbe essere l'attacco viola del futuro. Queste le sue parole: “Cabral titolare? Non basta un solo attaccante, ne serve almeno un altro di livello per poter creare una sana competizione tra compagni di reparto. Quando giocavo io in A c’erano Toni, Pazzini e Bojinov. La Fiorentina deve avere un parco attaccanti importanti per puntare all’Europa League, come obiettivo minimo. Un altro attaccante interessante è Pinamonti. Si è consacrato ad Empoli, con un altro attaccante al suo fianco lo prenderei subito. Quanto agli esterni d'attacco penso che nel 4-3-3 dovrebbero segnare più gol".