REBIC, L’ex viola oggi ad Istanbul: è del Besiktas

Ante Rebic saluterà il Milan e si trasferirà al Besiktas per la prossima stagione. Il calciatore ex Fiorentina era in uscita dai rossoneri dopo 31 presenze fra campionato, Supercoppa e Coppa Italia con tre reti e due assist. Adesso una nuova avventura è pronta a cominciare con l'operazione che si chiuderà a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno a due milioni di euro. La punta è in partenza direzione Istanbul. Come raccolto da TMW, oggi il giocatore lascerà Milano e volerà in direzione della capitale turca.