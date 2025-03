Ex viola: Gilardino a scuola da De Zerbi, le immagini da Marsiglia

Alberto Gilardino in giro per l'Europa. L'ex allenatore del Genoa ha pubblicato poco fa un post su Instagram per documentare la sua visita al centro di allenamento del Marsiglia. L'obiettivo di quello che fino a ottobre scorso è stato allenatore del Grifone è ovviamente quello di aggiornarsi e documentarsi sui metodi di lavoro dei diversi colleghi. Il 42enne di Biella ha così commentato: "Una full immersion in Ligue 1 grazie a un altro allenatore italiano: Roberto De Zerbi. L'esperienza con il Marsiglia, come quella di Londra con il Chelsea di un mese fa, mi ha svelato un modo diverso di fare calcio, soprattutto fuori dal campo di allenamento. Si deve essere allenatori sempre, a 360 gradi e non trascurare mai alcun dettaglio nella gestione generale".