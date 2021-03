PUSCEDDU, Se Iachini farà bene potrebbe rimanere

Vittorio Pusceddu, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al TMW News analizzando anche la situazione che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna vedere cosa Iachini farà nelle prossime 10 partite, se dovesse far bene e ottenere un piazzamento da metà classifica in su potrebbe anche essere confermato. Bisogna vedere le ambizioni del presidente: se allestirà una squadra importante per un grande allenatore o se preferirà puntare su un giovane allenatore e giovani calciatori facendo crescere la squadra. I tifosi della Fiorentina sono eccezionali, attaccatissimi alla squadra. Mi ricordo quando era retrocessa per circostanze extra campo in Serie C, c'erano 32.000 abbonati. Una piazza così merita una squadra che dia soddisfazioni e che riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati".