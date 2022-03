PIZARRO, Ho consigliato a Pradè di prendere Torreira

Dopo pochi mesi in viola, a Firenze Lucas Torreira ha già conquistato tutti, dagli addetti ai lavori ed ai tifosi, che per fisionomia e talento l'hanno paragonato sin dalle prime gare a David Pizarro. Proprio il cileno ex Fiorentina ha parlato al Brivido Sportivo del paragone con l'attuale mediano di Vincenzo Italiano: "A me Torreira piace molto, ma credo che sia un giocatore diverso rispetto a quello che ero io. Sta facendo un gran campionato dopo che negli ultimi anni non ha potuto esprimersi al meglio. Sta tornando ai livelli visti con la Sampdoria. Mi ricordo che qualche tempo fa consigliai a Pradè di prenderlo. Ero certo che sarebbe stato l'ideale per la Fiorentina: è un giocatore moderno e va sempre a mille. Mi auguro che rimanga a Firenze

Pizarro ha poi parlato anche del lavoro fatto da Italiano e degli obiettivi stagionali dei viola: "Italiano sta facendo qualcosa di importante. Ovunque vada, la Fiorentina esprime il suo gioco, come facevamo noi con Montella. Purtroppo mancano alcuni punti in classifica che la Fiorentina ha lasciato per strada, ma la stagione è comunque positiva".