PIOLI, Ibrahimovic è consapevole di cosa deve fare

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche delle prime settimane rossonere di Zlatan Ibrahimovic: "È un valore aggiunto per l'atteggiamento e la professionalità che Ibra mette in campo e in allenamento tutti i giorni. Parliamo di un campione, di un giocatore che è tra i migliori al mondo, mi aspettavo tanto da Ibra e ho trovato una persona molto disponibile. E' entrato con intelligenza e curiosità, ora è consapevole di quello che deve fare".