PIN, Più Berardi di Ikone. Addio DV9 solo a giugno

L'ex difensore Celeste Pin ha parlato del possibile rinforzo offensivo per la Fiorentina: "Sia Berardi che Ikone fanno al caso di una squadra che ha ambizioni di crescita come la Fiorentina. Io mi fiderei più di Berardi, conosce già il campionato italiano ed è rimasto per tanti anni a Sassuolo solo per una sua scelta di vita e di carriera".

Si aspetta che Commisso alzi l'offerta a Vlahovic?

"Questa situazione si trascina ormai, anche se Vlahovic sta rispondendo da uomo e da calciatore, sul campo, dimostrando più anni di quanti non ne abbia. Se si rientrasse a far parte delle coppe europee, sarebbero segnali... Intanto ti direi che a gennaio non se ne parla, almeno fino a giugno si arriva. Poi, dovesse riportare la Fiorentina in Europa, a quel punto potrebbe davvero andare dove vorrebbe. I suoi soldi li porterebbe".