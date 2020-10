PIN, Amrabat è un altro. Iachini cambi modulo

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, ha parlato dell'attualità viola: "L'allenatore deve ammettere le sue colpe, ma anche i giocatori se hanno rivisto la partita con lo Spezia. A Iachini bisogna dare la possibilità di lavorare tatticamente, perché la Fiorentina è cambiata con l'addio di Chiesa: serve passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Dico sempre che mancano i Pizarro, i Luca Toni, i Batistuta... Inutile però piangere sul latte versato, bisogna andare avanti ed essere più determinati in partita. L'errore di Caceres contro lo Spezia è di testa: una squadra che è tale ne fa 8 di gol in quel contesto, non 2. Nessuno vuole avere la colpa. Lo stesso Amrabat a Verona era diverso, viene adattato come centrale ma ci vuole tempo per abituarsi a quella posizione. Per lui è naturale spostarsi in avanti".