PIERINI, La crescita di Igor non è un caso. Italiano...

Alessandro Pierini, doppio ex di Fiorentina e Udinese, ha commentato il lavoro di mister Italiano e la stagione della sua Fiorentina: "I viola devono la sua classifica non solo allo sforzo fatto dalla società, ma anche al grande lavoro dell'allenatore. Ho conosciuto Italiano e l'ho visto lavorare: oltre a portare idee innovative e funzionali, ha passione e crede molto nel suo lavoro. Chiaramente in un percorso si fanno sempre passi falsi, ma direi che il lavoro svolto fino ad oggi è più che buono".

L'ex difensore ha infine chiuso parlando dei finali di stagione dell'allenatore viola, dicendo la sua anche sul buon rendimento di Igor: "Se le squadre di Italiano finiscono le stagioni in crescendo, vuol dire che la preparazione che c'è dietro è stata svolta in maniera scrupolosa. D'ora in avanti questo conterà molto e, se alla buona forma fisica si unisce la buona qualità del gioco della Fiorentina, sarà un ottimo finale di stagione. Per quanto riguarda il buon rendimento di Igor, non è un caso: Italiano lavora tutti i giorni sulle lacune dei suoi giocatori e quando sono pronti li butta dentro".