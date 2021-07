PIERINI, Italiano mi ricorda il primo Zaccheroni

L'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Pierini è intervenuto a TMW dove ha parlato anche di temi riguardanti i viola. Queste le dichiarazioni dell'ex mister dello Spezia Primavera che ha visto all'opera da vicino Vincenzo Italiano: "Si tratta un allenatore che negli ultimi 4 anni ha vinto tre campionati e centrato una salvezza che sembrava utopia. Posso dirgli di continuare a lavorare come ha sempre fatto perché è un ottimo allenatore, con ottime idee e grande passione, il che è fondamentale in qualsiasi piazza si alleni. E' chiaro che avere a che fare con certi giocatori piuttosto che con altri non è la stessa cosa, ma lì sta anche all'allenatore calarsi nella maniera giusta in uno spogliatoio diverso. Credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto con Italiano perché lo considero un tecnico molto molto bravo. A me ricorda il primo Zaccheroni proprio per la sua meticolosità nel lavoro, il suo crederci talmente tanto che poi riesce a convincere i suoi giocatori dei benefici che può avere un determinato tipo di gioco. Umanamente poi sono due persone diverse, ma nel credere in quello che fanno, nel cercare sempre qualcosa di nuovo sono simili".