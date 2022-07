PIATEK, A rischio il suo passaggio alla Salernitana

A rischio il passaggio di Krzystof Piatek alla Salernitana? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il passaggio dell'ex viola alla Salernitana sembrava imminente ma, nelle ultime ore, l'Herta Berlino, detentore del cartellino del polacco, sembra aver preso una pausa di riflessione dopo aver ricevuto altre offerte per il suo calciatore. L'attaccante spinge però per un ritorno in Italia.