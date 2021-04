PECCI, Amrabat non può fare il regista. Viola...

Eraldo Pecci, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TMW per analizzare la situazione in casa viola. Queste le sue dichiarazioni: "Intanto va detto che come il Benevento è andata a giocarsela con la Juve vincendo e questo può essere di buon auspicio per il Toro. L'organico dei viola è più forte di altre squadre in lotta per la salvezza. Certo, alcuni giocatori come Amrabat non si sono inseriti, Vlahovic comunque ha iniziato a segnare e Ribery non ce l'ha nessuno. Amrabat? Non può fare il regista ma recupera tanti palloni. Gioca più in orizzontale che in verticale. Somiglia in questo un po' a Diawara. Nel Napoli Jorginho verticalizzava mentre Diawara dava la palla più di lato. Amrabat è uno che non perde palla e può servire, va sfruttato per le sue caratterisitche".