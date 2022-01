INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GUAGNI È A MILANO. DOMANI VISITE COL MILAN Come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi Alia Guagni è pronta a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’ex giocatrice della Fiorentina in questo momento si trova a Milano ed è... Come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi Alia Guagni è pronta a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’ex giocatrice della Fiorentina in questo momento si trova a Milano ed è... NOTIZIE DI FV TORREIRA, LA DECISIONE A MARZO. L'AGENTE... Fiorentina soddisfatta di Lucas Torreira tanto da far presumere certo il riscatto a fine stagione (il club ha un diritto di riscatto a 15 mln) . Ma la Società vuole mettersi a tavolino con l'Arsenal al momento giusto come ha ribadito oggi il direttore sportivo... Fiorentina soddisfatta di Lucas Torreira tanto da far presumere certo il riscatto a fine stagione (il club ha un diritto di riscatto a 15 mln) . Ma la Società vuole mettersi a tavolino con l'Arsenal al momento giusto come ha ribadito oggi il direttore sportivo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi