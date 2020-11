ORLANDINI, Iachini via anche se vince. Prandelli...

Andrea Orlandini, ex-Fiorentina e cuore viola, ai microfoni di Tuttomercatoweb è tornato a parlare del difficile momento della sua squadra del cuore e delle ipotesi per il dopo Iachini:

"Con Beppe ho un gran rapporto di amicizia, è un buon allenatore ma non è adatto alle ambizioni della Fiorentina. Dopo la stagione scorsa non l'avrei confermato. So che anche la dirigenza voleva cambiare, ma Commisso no. In estate si poteva andare a cercare De Zerbi e Juric, sono molto bravi e non costano troppo. La Fiorentina attuale non la vedo bene, nè sul piano tecnico che tattico, basti vedere l'ultima prova: come si fa a presentarsi a Roma con due mezzepunte come Ribery e Callejon avendo tre centravanti tutti e tre in panchina? Anche la società ha le sue colpe, visto che non è arrivato un centravanti di livello. L'impressione è che ci sia un po' di difficoltà nel delineare i ruoli: il presidente mi sembra una gran persona, ma deve far lavorare i suoi dirigenti, serve una persona importante che gestisca le operazioni e ora come ora non la vedo...".

Chi prenderebbe al posto di Iachini adesso?

"Prenderei subito Prandelli, conosce l'ambiente e può fare bene fino a giugno, con la possibilità di potersi meritare la riconferma. Non tornerei di certo da Montella, credo che non si possa riproporre a Firenze. Ma oltre all'allenatore, a gennaio, serve un centravanti".

Il tempo di Iachini è finito quindi, via anche in caso di vittoria a Parma?

"Sì, lo cambierei anche se vincesse. Montella no, non dovrebbe tornare la terza volta".

Prima faceva cenno ad una figura importante che serve in società: aveva in mente qualche nome?

"Ad esempio Sartori, è un dirigente molto bravo. Oppure Pino Vitale, che è anche fiorentino. In generale, parlando di dirigenti, credo che il top sia Maldini, basta vedere come riesce a gestire operazioni come quelle di Ibra e Leao; con lo svedese tutta la rosa può lottare per lo scudetto".