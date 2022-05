OLIVEIRA, J.Pedro può dare ancora molto. Il ruolo...

L'ex attaccante viola Luis "Lulù" Oliveira ha fatto il punto della situazione sul momento della Fiorentina, alla luce del settimo posto raggiunto in campionato e delle prime mosse di mercato. Ecco le sue parole: "Joao Pedro a Firenze? E' un ragazzo speciale, sotto l'aspetto umano e come calciatore. Credo che sarebbe un innesto perfetto per Italiano. La posizione in campo? Non è una prima punta vera e propria, penso che lui dia il meglio di sé partendo dagli esterni ed accentrandosi: può dare tante soddisfazione agli allenatori che lo avranno a disposizione. Cabral? Ha un bel dribbling secco e vede la porta: con un pizzico di confidenza in più con il calcio italiano può fare un'ottima stagione. Il palcoscenico europeo? Tre impegni in una stagione sono molti, credo servirà aumentare il parco giocatori.