NZOLA, Secondo gol con la maglia del Lens

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la rete in pieno recupero contro lo Stade Rennes che ha permesso ai giallorossi di pareggiare, oggi pomeriggio l'ex calciatore gigliato, in campo dal primo minuto, ha portato in vantaggio i suoi dopo appena 5 primi nel match contro lo Strasburgo. Il Lens poi ha chiuso la gara pareggiando per 2-2. Per Nzola, oltre al gol, un'ammonizione e 90 minuti di gioco. Dopo 7 giornate i giallorossi si trovano in sesta posizione in Ligue 1 con 11 punti. Per il centravanti angolano si tratta del secondo gol in tre partite di campionato disputate.