NUNO GOMES, Adesso la Viola può rivedere l'Europa

Il portoghese Nuno Gomes, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, si è concesso a La Stampa: “Ronaldo mette ancora pressione al Portogallo: resta un punto in più per noi. Italia? Ormai i favoriti devono sempre dimostrare di esserlo. Conta solo l’ultima partita”.

Nella sua Fiorentina, Mancini ha vinto il primo trofeo da allenatore.

“Uno intelligente, forse troppo. Quella Fiorentina non viveva i migliori dei suoi giorni e la seconda stagione è stata un mezzo disastro eppure vedeva il calcio come lo vede oggi”.

Chi vince la Serie A?

“Intanto sta vincendo il campionato. Mi ricordo che 20 anni fa l'Italia era il posto dove stare e ora torna importante. Inter, Milan, Atalanta, Napoli, la Fiorentina può rivedere l'Europa. La Juventus soffre, capita…”.