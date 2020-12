NAPPI, Viola, c'è lacuna di personalità: serve gruppo

Il doppio ex di Fiorentina e Genoa Marco Nappi ha parlato della delicata sfida di questa sera tra i viola e i rossoblù. Ecco le sue parole: “Firenze e Genova sono sue parentesi della mia vita, non solo calcistica: a Genova ho conosciuto mia moglie mentre nei miei anni in viola ho concepito mia figlia. I miei ricordi in viola rimarranno per sempre, con gli amici Pioli, Iachini e Di Chiara. Oggi i giocatori di ora non vivono certe emozioni. La gara di stasera? Penso che la Fiorentina abbia mancanza di personalità, nonostante la presenza di Ribery e Callejon: la strigliata del mister diventa determinante perché i calciatori devono capire che devono tirar fuori qualcosa in più. La gara di stasera sarà difficilissima perché anche il Genoa è in difficoltà. I ko con Benevento e Milan? Cosa si può pretendere dal mister in poche settimane: è il gruppo che deve fare la differenza, oramai di spogliatoi solidi non ce ne sono più, vivono tutti isolati. Ora bisogna tirar fuori qualcosa che vada oltre le qualità tecniche e fisiche. La differenza la fa la passione, non sono frasi fatte. Il Genoa? Ha Scamacca, che è precisamente il giocatore che manca alla Fiorentina: è uno che quando ha un'occasione la butta dentro".