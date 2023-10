FirenzeViola.it

L'ex giocatore viola, ora allenatore, Marco Nappi pronto per una nuova avventura in panchina. La Nocerina, esonerato Esposito, ha scelto l'ex viola come nuovo allenatore. Come riporta Tuttomercatoweb in questi minuti è stato raggiunto infatti il definitivo accordo tra le due parti: contratto fino al termine della stagione corrente.