N. PIEROZZI, Tegola Palermo: lesione all'adduttore

In vista del rush finale del campionato di Serie B, il Palermo dovrà fare i conti con un nuovo problema in difesa. Il terzino Niccolò Pierozzi infatti alla viglia della sfida contro la Sampdoria nello scorso turno si è dovuto fermare per un nuovo problema all’adduttore lungo destro che con tutta probabilità lo terrà fuori per almeno tre settimane.

Secondo quanto riferito da Palermo Today il classe 2001 ha subito una ricaduta del problema che lo aveva costretto a saltare i match contro SudTirol, Salernitana e Modena fra fine settembre e inizio ottobre. Il giocatore era poi rientrato col Cittadella giocando per oltre un'ora e poi due minuti solo contro il Frosinone. I tempi di recupero sono stimati in venticinque giorni, ma lo stop potrebbe prolungarsi a seconda di come il giocatore risponderà alle cure e al percorso riabilitativo.