MURIEL, L'ex-viola è il miglior giocatore di aprile

La Lega di Serie A ha deciso: è Luis Muriel il miglior giocatore del mese di aprile: per l'attaccante colombiano, a quota 19 centri in campionato, nell'ultimo mese sono arrivati 3 gol, un assist ed una serie di prestazioni che hanno trascinato l'Atalanta al secondo posto in classifica. Muriel, passato solo per 6 mesi da Firenze (stagione 2018/19, 23 presenze e 9 gol in viola) riceverà il premio in occasione del prossimo match interno dei bergamaschi, ovvero la sfida di mercoledì 12 maggio col Benevento. L'attaccante nerazzurro segue nell'albo dei vincitori Lorenzo Insigne, MVP del mese di marzo