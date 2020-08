MONTELLA, Visita al manager: una nuova avventura?

Pomeriggio intenso per l'ex allenatore viola Vincenzo Montella: l'aeroplanino, ancora sotto contratto per un'altra stagione con la Fiorentina dopo l'esonero dello scorso dicembre, ha infatti fatto visita al suo manager Alessandro Lucci negli studi della sua impresa, la WorldSoccerAgency assieme al fratello Emanuele. A darne notizia è stato lo stesso Lucci attraverso i social, facendo capire che Montella è pronto in vista della prossima stagione: una nuova avventura in vista? Spettatrice interessata è come dicevamo la Fiorentina, dato il legame fino al 2021 con la società di Commisso... Ecco il post su Instagram di Lucci: