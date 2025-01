MILENKOVIC, Il Telegraph: "È l'acquisto dell'anno"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nikola Milenkovic è diventato al Nottingham Forest il “Serbinator”; il difensore ex Fiorentina serbo è uno degli uomini chiave del successo del club inglese, rivelazione della Premier League finora. Il Telegraph lo elogia: "Probabilmente è l’affare dell’anno, giocando un ruolo cruciale nella trasformazione del Forest da possibile retrocessione a contendenti per il titolo.

Il 27enne è stato una rivelazione nella sua prima stagione in Premier League. Ha un’ottima lettura di gioco, è una minaccia per gli avversari quando si trova in area di rigore nei calci piazzati, ha già segnato due gol infatti. I tifosi insistono che l’ex Fiorentina e Murillo sono la miglior coppia difensiva della squadra dagli anni 80 quando vinsero la Champions. Un altro aspetto che ha colpito di Milenkovic è il suo eccellente rendimento disciplinare in campo, solo due cartellini gialli rispetto alle 27 ammonizioni degli ultimi tre anni a Firenze".