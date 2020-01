MIHAJLOVIC, Nuovo ricovero per terapia antivirale

Nuovo ricovero per l’ex nerazzurro Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna questa mattina è stato ricoverato all’Istituto di Ematologia Seragnoli per essere sottoposto a una terapia antivirale, proceduta che può rendersi necessaria dopo un intervento invasivo come il trapianto di midollo osseo. A rendere noto il ricovero è stato il Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso una nota ufficiale. Il personale sanitario chiarisce come la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve rispetto ai precedenti ricoveri. Come noto, l’ex centrocampista in estate aveva rivelato di essere malato di leucemia e lo scorso 29 ottobre era stato sottoposto a un trapianto di midollo da donatore non familiare. Le sue condizioni sono date in miglioramento, mentre il ricovero di oggi rientra nella routine e nella terapia post operatoria.