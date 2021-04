MIHAJLOVIC, Crotone? Senza 3 pt tornavano a nuoto

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche dell'ultima gara contro il Crotone prima della sosta, quando i felsinei hanno vinto rimontando dal risultato di 0-2: "Se non avessimo vinto a Crotone, tornavano a nuoto. No scherzo, ma solo perché c’è qualcuno che non sa nuotare. Nella mia vita di allenatore ho fatto di tutto".