L'ex centrocampista di Fiorentina e Torino Riccardo Maspero, ha parlato così delle sue ex squadre: "Montella da tempo cercava la quadra giusta, Ribery ha dato il tocco magico per valorizzare al meglio i giovani presenti in rosa. Il francese è un top player, fa la differenza in campo e nello spogliatoio, è arrivato motivato e Firenze è l'ambiente ideale per lui. I