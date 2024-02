MARIO SUAREZ, Il ricordo social del gol al Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In occasione del match vinto largamente, 5-1, dai viola contro il Frosinone, la Fiorentina ha ricevuto i complimenti di un tifoso speciale. L'ex calciatore della Fiorentina Mario Suarez, a Firenze nella stagione 2015-2016, ha voluto ricordare sui social il suo unico gol con i gigliati. Lo ha fatto in occasione della sfida con il Frosinone perchè fu proprio contro i ciociari il primo novembre 2015 che l'ex Atletico Madrid riuscì ad entrare per la prima ed unica volta nel tabellino dei marcatori della Serie A. "Che bei ricordi guardando la Fiorentina contro il Frosinone, il mio unico gol con la Fiorentina è stato contro loro. Forza Viola!", queste le parole dell'ex calciatore spagnolo. Di seguito il post di Mario Suarez sul suo profilo X ufficiale: