MARCOLIN, Babacar in Spagna farà bene

La redazione di Tuttomercatoweb ha contattato in esclusiva Dario Marcolin, molto bravo a riconoscere giovani talenti, per commentare la scelta di Babacar di andare a giocare in Spagna nelle fila del Racing Santander: "Sicuramente può fare molto bene, ha grandi qualità. A lui serviva andare a giocare, era importante che facesse esperienza altrove. Il calcio spagnolo si sposa bene con le sue qualità. Il suo obbeittivo deve essere quello di fare bene per tornare dalla porta principale. Per me è un giocatore dalle grandi capacità e credo che i viola facciano bene a puntare su di lui per il futuro".