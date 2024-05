MARCHIONNI, Viola, 8° posto di prestigio. Coppa, è l'ora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex esterno di Fiorentina e Juventus - e oggi allenatore - Marco Marchionni ha parlato del momento della squadra viola, alla luce del campionato di fatto concluso e della finale di questa sera in Conference League contro l'Olympiacos: "Dalla Fiorentina ci si aspetta sempre un qualcosa in più, in ogni stagione. La Serie A, però, è difficile per chiunque e avere un rendimento ad alti livelli è per pochi. Non bisogna dimenticare che questa squadra è riuscita a lottare su tre fronti, sfiorando una finale di Coppa Italia e arrivando a giocare una finale di un torneo importante, qual è la Conference League. L'ottavo posto, valutando l'intera stagione, è un risultato prestigioso, perché ha garantito nuovamente l'ingresso in Europa. Vincenzo Italiano ha la grande occasione di vincere questa coppa che tutta Firenze attende. Sarebbe il giusto tributo a tutto l'ambiente, a cominciare dalla tifoseria, sempre encomiabile e calorosa.

La gara di stasera? Le finali non sono mai facili. Se l'Olympiacos è arrivato fino in fondo, vuol dire che ha qualità; va rispettato ma non temuto. Ci sarà grande adrenalina anche nell'ambiente greco, come è giusto che sia, ma la Fiorentina ha calciatori di qualità e di esperienza. È l'occasione giusta per vincere questo trofeo".