MARCHIONNI, Milenkovic è pronto per la Juventus

Marco Marchionni, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com, dove ha parlato del match di oggi, iniziando dallo stato di forma dei bianconeri: "Non arrivano nel migliore dei modi per via della battuta d'arresto che nessuno si aspettava con il Bologna. Balza un po' all'occhio il fatto che di settimana in settimana arrivano delle prestazioni contrastanti, ma una squadra come la Juve deve sfruttare impegni casalinghi come questi. Anche se i rossoblù sono stati meritevoli di uscire con un punto dallo Stadium".

La Fiorentina che arriva a Torino è il peggior avversario per i bianconeri?

"In realtà è l'avversario migliore da affrontare, perché la Juve risponde sempre presente quando affronta squadre importanti. La Fiorentina è una squadra preparata e ben allenata, è in un momento bello e spensierato. Sarà una grande partita, difficile dire chi vincerà".

La Fiorentina ha saputo rimpiazzare al meglio la cessione di Vlahovic?

"Nessuno discute le qualità di Vlahovic, che è fortissimo, ma quando un giocatore rende così il merito è anche di tutta la squadra. La Fiorentina lo ha sostituito con due attaccanti molto forti, per me è stata brava la dirigenza a puntare su giocatori importanti. Non hanno lasciato nulla al caso".

Vlahovic sarà il protagonista oggi?

"E' un giocatore giovane, forte, ambizioso, a cui bisogna dare solo tempo. Si è spesso troppo frettolosi nei giudizi. Quando si gioca nella Juventus c'è da considerare il peso della maglia, che è diverso da quello delle altre squadre. Sarà il protagonista del match in quanto vorrà dimostrare che non è arrivato alla Juve così per caso. Dirà la sua, anche in maniera importante".

Vlahovic è solo l'ultimo di una lunga serie di trasferimenti da Firenze a Torino. Il prossimo sarà Nikola Milenkovic?

"Non è una questione di tradizione, Juve e Fiorentina sono due grandi società ed è normale che possano fare scambi o cedere dei giocatori. Penso che una società come quella viola debba esser solo che contenta se riesce a valorizzare al meglio un calciatore e a rivenderlo ad una grande cifra come accaduto per Vlahovic. E i bianconeri, d'altro canto, hanno sempre bisogno di giocatori pronti ed esperti".

Rimanendo su Milenkovic, può esser lui il sostituto del Chiellini e di Bonucci?

"Nikola è giovane, ma già molto esperto, è ormai qualche anno che si sta comportando molto bene in Italia. Per me è già pronto per la Juve".