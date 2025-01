LIVERANI, Lazio feroce e aggressiva. Viola va rispettata

Fonte: lalaziosiamonoi.it

L'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio Fabio Liverani ha parlato così a Radiosei della squadra di Baroni in ottica gara con quella di Palladino: "C’è tutto: organizzazione, qualità e approcci finalmente tornati feroci e aggressivi. Mi auguro si possa mantenere questo fino alla fine. L’infortunio di Tavares unica nota stonata della serata. Il suo stop andrà gestito con attenzione perché è il secondo in breve tempo. La Fiorentina va rispettata, la Lazio deve però approcciare allo stesso modo. La Viola non è in un gran momento, ma resta una squadra di qualità".

Poi aggiunge: "Per la Fiorentina l’assenza di Bove è un grande danno. Con lui avevano trovato la quadra, ora stanno lavorando per impostare così Folorunsho. Per domenica, va detto che la gara di ieri per la Lazio è durata mezzora. Il secondo tempo non ha tolto tante energie ai biancocelesti, questo può essere un fattore in vista di un match che si prospetta comunque duro".