In Cina è andata in scena la partita tra All Star Europa e All Star America. L'ex calciatore della Fiorentina, Zdravko Kuzmanović, ha immortalato il momento postando sulle proprie storie Instagram molte foto insieme a tanti ex calciatori, tra i quali i due grandi ex viola, Roberto Baggio e Gabriel Omar Batistuta, con tanto di scritta: "Forza Viola". Di seguito le foto: