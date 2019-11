KALINIC, Roma pensa di rispedirlo a Madrid a gennaio

Potrebbe essere già finita l'esperienza di Nikola Kalinic nella Roma. L'attaccante croato, ex Fiorentina non ha convinto in questi primi mesi della sua avventura in giallorosso, tanto che - secondo quanto riportato da Marca - il club capitolino starebbe pensando di interrompere anzitempo il prestito, e rispedire il calciatore all'Atletico Madrid. Questo per permettere alla Roma di inserire un nuovo attaccante da affiancare a Dzeko a gennaio, dopo che Kalinic ha deluso. Infortunio a parte.