INTER, Alonso resta il preferito di Conte per la fascia

L'ex Fiorentina, oggi al Chelsea, Marcos Alonso resta il primo della lista di Antonio Conte per la fascia sinistra dell'Inter. Lo spagnolo è un pallino del tecnico salentino da tempo, non a caso fu proprio Conte a volerlo al Chelsea tre anni fa. Come riporta FcInterNews.it infatti, i Blues preferirebbero sacrificare Emerson Palmieri, ma lo spagnolo è molto tentato dal ritorno in Italia alle dipendenze del vecchio maestro. I rapporti tra l’entourage dello spagnolo e l’Inter sono molto buoni e non sarebbe un problema trovare l'intesa. Un altro indizio che riscalda una pista che resta anche questa volta quella preferita per la corsia mancina.