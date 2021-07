ILICIC, Percassi: "Ci ha dato molto ma valutiamo..."

L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, a margine della presentazione delle nuove maglie, ha parlato anche della situazione dell'ex viola Jospi Ilicic, in odor di andare via dal club che l'ha consacrato: "E' un giocatore che ha dato tantissimo all'Atalanta, che è stato chiacchierato in passato ma è un patrimonio della società. E' un ragazzo che ci ha dato molto, se ci saranno opportunità le valuteremo, ma non c'è fretta di risolvere un problema, ma la volontà di fare le cose per il bene della società".