ILICIC, L'ex viola si tatua la vittoria contro il Liverpool

Un gol ad Anfield non si dimentica, ma non si può mai sapere. Per scongiurare la pur remota eventualità, Josip Ilicic ha deciso di tatuarsi addosso il ricordo. Via Instagram, il fantasista sloveno dell’Atalanta, ha infatti sfoggiato il suo “nuovo” polpaccio, su cui sfoggia un tatoo che lo ritrae intento a toccare la celebre targa “This is Anfield” all’imbocco del tunnel prima di entrare sul mitico campo del Liverpool. Contro i Reds, a novembre 2020, Ilicic ha segnato il primo gol nella storica vittoria per 2-0 della Dea.