ILICIC, Cremonese o Monza le ipotesi per il futuro

Il Giorno oggi in edicola fa il punto sul futuro di Josip Ilicic. Lo sloveno, 34 anni, in qeusto momento è in patria: vuole andare avanti, almeno per un'altra stagione, possibilmente in Italia. Ha vissuto un anno difficile a livello personale, all'Atalanta potrebbe restare come jolly, da sesto dietro ai titolari ma potrebbe decidere, qualora lo volesse, di cercare un'ultima opportunità. E l'idea è di rimanere in A, con o senza Dea, per questo le ipotesi sono Cremonese e soprattutto Monza.