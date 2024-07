IGOR, Non solo il Torino: ci pensa anche il Milan

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Igor torna di moda per la Serie A: dopo l'interesse del Torino, per l'ex Fiorentina, attualmente al Brighton, si fa sotto anche il Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui il brasiliano sarebbe uno dei nomi in entrata per rinforzare la squadra di Fonseca in caso Thiaw saluti i rossoneri in estate. Igor, pagato dodici mesi fa 20 milioni bonus inclusi dal Brighton, potrebbe quindi tornare in Italia dopo solo un anno di Premier Leage.