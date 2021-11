IACHINI, Non va oltre il pareggio al suo esordio

Non ha la bacchetta magica Giuseppe Iachini, che prende le redini di un Parma spento e ammaccato, che nella gara del suo esordio sulla panchina gialloblù si accende però soprattutto nel finale di gara e riprende il Como, chiudendo il match sull'1-1.

"Inglese, sollievo di Iachini. Il Como scatta e poi rischia", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "La cura Iachini porta il Parma a rialzare la testa in una serata che, per come si erano messe le cose, stava diventando pericolosa. E che di emozioni ne ha date parecchie, anche da parte del Como. Alla fine è arrivato un pareggio che ha premiato la voglia di giocare di entrambe le squadre: quella di Gattuso, che ha attaccato tanto e ha tenuto ben impegnato Buffon e quella del neo tecnico parmense, che ha cercato sino all’ultimo la vittoria".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Ancora Buffon, poi Inglese. Iachini riaccende il Parma". In cronaca: "Dal possesso palla alle verticalizzazioni, dal doppio numero 10 in mediana a un classico fantasista dietro le punte, dal progetto di unire bel gioco e risultati alla necessità immediata di rimettere in moto la classifica. In sostanza, da Pep a Beppe, dal riferimento calcistico dell’ex tecnico Maresca a Iachini, nuovo allenatore crociato, ieri sera al debutto sulla panchina del Parma. Un nuovo corso tanto diverso, anche se la vittoria non arriva, al contrario un pari sofferto, sudato e in rimonta. Come al solito sono i big a tenere a galla i crociati: Buffon para il 3º rigore della stagione, poi Vazquez serve a Inglese l’assist giusto. Per la cura Iachini serve tempo, specialmente di fronte a un Como che conferma i progressi dopo 7 risultati utili di fila e il ko in extremis col Monza".

Sulla stampa nazionale chiude Tuttosport: "Parma, Iachini inizia con un 1-1 a Como grazie a San Buffon". "Comincia con un pareggio in rimonta l’avventura di Beppe Iachini sulla panchina del Parma. Un punto strappato nel finale contro un Como spuntato (out Gori e Cerri, assetto più offensivo con Parigini e Chajia esterni di centrocampo) e apparso ancora una volta squadra temibile e capace di impensierire chiunque", la chiosa.

Spazio quindi alla stampa locale. "Buffon para, Inglese fa gol. Il Parma di Iachini combatte", questa la prima pagina de la Gazzetta di Parma, che in cronaca sportiva ribadisce: "La «cura» Iachini già si vede. Ma il protagonista è Inglese". Aggiungendo: "Un punto che potevano essere tre e che poteva essere zero: qualcosa di meglio c'è ma solo dal punto di vista del carattere. Il Parma prima ringrazia Buffon, poi va sotto e quindi pareggia con Inglese. E se è vero che è migliorato il carattere, che c'è stata più determinazione, ora bisognerà ritrovare una adeguata forma fisica e poi il gioco. Step da raggiungere poco alla volta, con la cura Iachini che è appena iniziata".