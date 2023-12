HANCKO, Il Feyenoord lo blinda fino al 2028

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Feyenoord ha blindato David Hancko. Il difensore slovacco si è legato al club di Rotterdam fino al 2028, si apprende dai canali ufficiali dei campioni d'Olanda.

25 anni, Hancko vanta un'esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina dove ha raccolto nel 2018/19 sole 5 presenze: "Sono sempre orgoglioso di indossare la maglia del Feyenoord e di poter giocare davanti a un De Kuip in delirio, quindi firmare per un periodo più lungo è stata una decisione facile" ha affermato il giocatore.