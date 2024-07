GUIDI, Nominato nuovo tecnico del Milan Primavera

FirenzeViola.it

Nuova avventura per Federico Guidi, storico allenatore delle giovanili della Fiorentina e fino allo scorso anno alla guida della Primavera della Roma. Come comunicato dal Milan attraverso il suo sito ufficiale, da oggi Guidi è il nuovo tecnico della Primavera rossonera, scelto dal responsabile del vivaio del Diavolo Vincenzo Vergine (a sua volta ex viola). Ecco la nota:

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Primavera maschile a Federico Guidi. Il tecnico toscano si unisce ora alla Primavera del Milan, da questa stagione U20, con un contratto pluriennale. Il Club rossonero rivolge a Federico un caloroso benvenuto.