GRAZIANI, Messias mi piace ma senza compiti tattici

Così l'ex attaccante Francesco "Ciccio" Graziani a proposito del profilo di Junior Messias, nome accostato alla Fiorentina: "Mi piace da morire, perché ha estro e imprevedibilità, ma è uno di quei giocatori che rimangono sullo stomaco a certi allenatori perché non puoi dargli compiti tattici. A Crotone ha fatto bene, sì: era tra i più tecnici dell'intera squadra, ma in altre realtà di Serie A non so".