GORI, Attaccante in uscita da Avellino. Lo cerca il Sudtirol

© foto di Giacomo Morini

Gabriele Gori è in uscita dall'Avellino. Secondo quanto riferito da Biancorossibznews.com il calciatore cresciuto nella Fiorentina sarebbe finito nel mirino del SudTirol che cerca un calciatore che possa far rifiatare Odogwu, in modo che possa ritrovare lo smalto migliore dopo un’annata in cui ha avuto poche pause, e dunque abbia caratteristiche simili al classe ‘91. Gori conosce già il campionato cadetto dove ha militato con le maglie di Foggia, Livorno, Cosenza e Reggina mettendo a segno 14 reti in 94 presenze.